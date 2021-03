Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone continue d'y croire pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa continue d'insister sur le fait que le recrutement de Kylian Mbappé est possible.

Alors que son contrat avec le PSG prend fin en juin 2022, Kylian Mbappé a récemment annoncé être toujours en pleine réflexion pour son avenir. Il faut dire que s'il ne prolonge pas son bail, il sera probablement vendu afin d'éviter un départ libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid et Liverpool semblent être les clubs les mieux placés pour s'attacher les services de l'attaquant français. Mais Toni Freixa, candidat à la présidence du Barça, assure que le club blaugrana peut également se mêler à la lutte.

Pour Toni Freixa, Mbappé au Barça c'est possible