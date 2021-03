Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’ultimatum est confirmé pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 2 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé s’éternise depuis déjà plusieurs mois, le PSG veut bel et bien une réponse très rapidement de son joueur.

A 22 ans, Kylian Mbappé est actuellement le joueur le plus courtisé. En effet, la star du PSG est perçue comme le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Forcément, cela éveille les convoitises, notamment celles du Real Madrid. Mais au PSG, on ne reste pas les bras croisés et depuis plusieurs semaines, Leonardo se démène en coulisse pour convaincre Mbappé de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. La question est désormais de savoir ce que veut faire le Français, qui se voit donc proposer de rester au PSG ou bien de s’en aller. Et après avoir mené une très grande réflexion, Kylian Mbappé pourrait très prochainement décider.

Une réponse d’ici peu ?