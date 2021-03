Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Puel réagit à la démission de Julien Stephan

Publié le 2 mars 2021 à 15h50 par A.D.

Alors qu'il n'est pas parvenu à redresser la barre avec le Stade Rennais, Julien Stephan a préféré poser sa démission. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Claude Puel, coach de l'ASSE, s'est livré sur le départ de son homologue breton.