EXCLU - Mercato : Après l’OM, Favre dit non à Rennes

Publié le 2 mars 2021 à 12h18 par Alexis Bernard mis à jour le 2 mars 2021 à 12h21

Courtisé par l’OM cet hiver, Lucien Favre a également été sondé par Rennes. Mais le technicien suisse a décliné.

Libre de tout contrat, Lucien Favre intéresse beaucoup de clubs. Cet hiver, lorsqu’André Villas-Boas a quitté son poste à l’OM, les dirigeants phocéens se sont tournés vers l’ancien entraîneur de Nice et du Borussia Dortmund. Comme révélé par le10sport.com, Lucien Favre ne souhaite pas reprendre de projet en cours de saison et préfère attendre quelques mois pour prendre en main une équipe avec une préparation complète et un recrutement sur lequel il a la possibilité de choisir.

Rennes a essayé