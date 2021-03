Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se fait tacler sur son recrutement !

Publié le 2 mars 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’a pas forcément laissé un souvenir positif au Brésil où son recrutement est notamment considéré comme un échec.

Après avoir décollé du Brésil ces dernières heures suite à la fin de sa collaboration avec l’Atletico Mineiro pour s’engager avec l’OM, Jorge Sampaoli va donc débarquer en France ce mardi matin. L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’en juin 2023 avec le club phocéen, et démarre donc une nouvelle page de son histoire. Mais à quoi faut-il s’attendre avec Sampaoli pour l’OM, notamment sur le plan des dépenses et du recrutement ?

Un mauvais recrutement à 30M€ à l’Atletico Mineiro ?