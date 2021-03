Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, avenir… Ronald Koeman lâche ses vérités !

Publié le 2 mars 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le nom de Xavi est fréquemment avancé dans l’optique de succéder à Ronald Koeman, l’entraîneur néerlandais dit ne pas se préoccuper des rumeurs qui annoncent un potentiel retour de l’ancien milieu du FC Barcelone.

Pourtant arrivé l’été dernier afin de remplacer Quique Setién, Ronald Koeman voit déjà son avenir s’écrire en pointillés au FC Barcelone. Il faut dire que cette saison 2020/2021 n’est pas de tout repos pour l’écurie catalane, celle-ci se montrant inconstante en Liga malgré sa deuxième place au classement, à cinq points de l’Atlético de Madrid qui compte un match de moins. Et en Ligue des Champions, le moins que l’on puisse dire est que le Barça est en très mauvaise posture. Défaits 4-1 au Camp Nou en huitième de finale aller il y a près de deux semaines, les Barcelonais auront besoin d’un miracle pour éliminer le PSG le 10 mars prochain au Parc des Princes afin de se qualifier pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne.

Si Xavi revient au FC Barcelone, ce sera pour en être l'entraineur selon Toni Freixa

La situation sportive du FC Barcelone est donc fragile cette saison, comme l’est sa situation institutionnelle avec de nombreuses polémiques, la dernière en date étant l’arrestation de l’ancien président Josep Maria Bartomeu et d’autres ex-membres du board catalan dans le cadre de l’enquête au sujet du BarçaGate . Ronald Koeman n’est évidemment pas fautif de ce second point, mais beaucoup d’observateurs estiment en revanche qu’il est en partie responsable de l’inconstance et du visage parfois laborieux affiché par ses hommes sur le terrain. De quoi remettre en question son avenir donc, et de faire revenir le spectre d’une arrivée de Xavi à sa place. Et comme l’a rappelé Toni Freixa ce mardi à l’occasion du débat entre les candidats à l’élection présidentielle du Barça prévue le 7 mars, l’actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar ne reviendra au Camp Nou que pour s’asseoir sur le banc d’entraîneur, et non pour occuper un rôle dans la direction comme cela avait un temps été avancé par le candidat Victor Font : « Nous avons également parlé avec Xavi et il n'envisage pas la figure du manager, il veut être sur le terrain ».

« Cela ne m'inquiète pas, loin de là », affirme Ronald Koeman