Mercato - Barcelone : Ces précisions sur le grand retour de Xavi au Barça !

Publié le 2 mars 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le doute plane quant au rôle qu’aurait Xavi s’il revenait au FC Barcelone, Toni Freixa a tenu à apporter des précisons sur le sujet.

Actuellement l'entraîneur d’Al-Sadd au Qatar, Xavi est fréquemment annoncé sur le retour au FC Barcelone. En effet, malgré l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du Barça l’été dernier, certains candidats à l’élection présidentielle ont déjà avancé le nom de l’ancienne gloire du club catalan afin de prendre la succession du Néerlandais. C’est tout particulièrement le cas de Victor Font, qui se montre pour le moins insistant avec le nom de Xavi. Seulement voilà, le leader du projet Sí Al Futur a parfois expliqué que l’ancien milieu pourrait devenir entraîneur, et d’autres fois remplir un rôle de manager.

« Il n'envisage pas la figure du manager, il veut être sur le terrain »