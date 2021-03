Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Xavi… Ce candidat dévoile un énorme projet pour le Barça !

Publié le 2 mars 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au Barça en fin de saison, Victor Font clame qu’il projette de conserver l’Argentin tout en l’associant à Xavi.

Arrivant à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi aura alors l’occasion de quitter le FC Barcelone en fin de saison, chose qu’il souhaitait déjà faire lors de la dernière session estivale des transferts. Cependant, tandis que le PSG aimerait l’attirer librement, le Barça ne compte pas abandonner son emblématique numéro 10 et souhaite tout tenter afin de le convaincre de parapher un nouveau bail. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa ont pris position en ce sens en plein coeur de la campagne présidentielle du FC Barcelone dont le scrutin aura lieu le 7 mars prochain. Et le second cité est lui-aussi convaincu qu’il parviendra à conserver Lionel Messi s’il est élu.

« Messi est tridimensionnel »