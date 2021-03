Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé, Haaland… Le Barça prend position !

Publié le 2 mars 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que la campagne présidentielle du FC Barcelone touchera bientôt à sa fin, les trois candidats au poste de président du club catalan ont des avis bine différents au sujet de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland.

Si le sujet principal de cette campagne présidentielle du FC Barcelone fut sans surprise le cas de la prolongation de Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin prochain, plusieurs noms ont été liés au club catalan au cours de cette période. En effet, les Blaugrana ont été annoncés sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland ces dernières semaines. Un simple fruit du hasard ? Pas vraiment, dans la mesure où le Barça devra l’été prochain se pencher sur le recrutement d’un nouveau numéro 9 à même de prendre la succession de Luis Suarez, parti l’été dernier à l’Atlético de Madrid. Dans cette optique, malgré les finances dans le rouge du FC Barcelone, le numéro 7 du PSG et le prolifique buteur norvégien du Borussia Dortmund pourraient s’avérer être des options idéales pour les Catalans.

« Si, à la fin de la saison, nous devons nous renforcer, nous serons prêts »

Cependant, si tous les candidats sont d’accord quant à la nécessité de prolonger Lionel Messi, aussi bien pour son apport sportif que pour la dimension symbolique de l’Argentin, les positions divergent au sujet de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Pour sa part, si Joan Laporta refuse de se positionner pour l’instant, il admet que sa priorité sera bien évidemment de renforcer l’effectif actuel qu’il ne veut pas déstabiliser en pleine saison. « Je ne parlerai pas de noms qui peuvent déstabiliser nos joueurs. Notre modèle de club est que la politique économique et la politique sportive vont de pair. Si, à la fin de la saison, nous devons nous renforcer, nous serons prêts », a expliqué le grand favori du scrutin prévu le 7 mars à l’occasion d’un débat l’opposant ce mardi à ces deux adversaires.

« Il est évidemment possible de signer ces joueurs, les meilleurs ont toujours été au Barça »

Pour sa part, Toni Freixa fait preuve de bien plus d’assurance au moment d’évoquer les cas de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. En effet, au cours de ce même débat, il s’est montré tout simplement confiant quant à la possibilité du Barça de recruter ce type de joueurs, et ce encore une fois dans un contexte où les finances du club barcelonais ont été durement impactées par le passage de la pandémie de Covid-19 alors qu’elles étaient déjà fragilisées par le passé. « Mbappé et Haaland ? Il est évidemment possible de signer ces joueurs, les meilleurs ont toujours été au Barça. La première chose est de regarder chez nous ce que nous avons et de jouer au football qui nous a rendus reconnaissables. Les acteurs différentiels, nous pouvons toujours les avoir. Avec les solutions que nous avons apportées dans la campagne, le Barça sera en mesure de renforcer l'équipe. Nous devons réduire la masse salariale », a plaidé Toni Freixa.

« Nous devons résoudre une situation économique grave »