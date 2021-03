Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une vente du club ? La réponse claire de McCourt !

Publié le 3 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que les rumeurs concernant une vente de l'OM se sont accélérées ces dernières semaines, Frank McCourt continue de démentir fermement.

Depuis le début du mois de février, la vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, Thibaud Vézirian a récemment annoncé que Frank McCourt avait accepté de vendre le club à Al-Walid bin Talal. Selon le journaliste, tout serait bouclé et il ne manquerait plus que l'officialisation. Mais elle tarde à venir pendant que dans le même temps, les démentis se succèdent. Interrogé sur le sujet, Frank McCourt se montre toutefois catégorique.

«Je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre»