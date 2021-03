Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le budget transferts de McCourt !

Publié le 3 mars 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que Frank McCourt semble bien décidé à de nouveau investir à l'OM en renflouant les caisses du club, il ne faudrait toutefois pas s'attendre à un budget transferts revu à la hausse.

De passage à Marseille cette semaine, Frank McCourt fait la tournée des médias. Dans les colonnes de La Provence , le Bostonien a notamment été interrogé sur la possibilité de débloquer des fonds pour un budget mercato revue à la hausse. « Une enveloppe pour recruter l'été prochain ? Je pense que c'est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c'est vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n'avais pas pu venir ces derniers mois. J'espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille », confiait le propriétaire de l'OM. Mais visiblement, il ne faut pas s'attendre à des folies l'été prochain.

L'enveloppe servira à combler les déficits