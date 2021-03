Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse enveloppe pour les transferts ? La réponse de McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 9h15 par A.M.

Interrogé sur sa capacité à investir lors du prochain mercato estival, Frank McCourt n'a pas fermé la porte à cette possibilité en laissant toutefois la responsabilité à Pablo Longoria de lui présenter un budget.

Compte tenu de la crise sanitaire et économique, l'Olympique de Marseille a dû se serrer la ceinture ces derniers mois, et cela s'est notamment ressenti sur le recrutement du club phocéen. Pablo Longoria a en effet multiplié les arrivées sous forme de prêts lors des deux précédentes fenêtres de transfert, mais alors que Frank McCourt a engagé un important remaniement en interne, la possibilité que le Bostonien fasse un effort important sur l'enveloppe dédiée au recrutement estival a été évoquée. Interrogé à ce sujet, le propriétaire de l'OM a botté en touche.

«Je pense que c'est à Pablo de me présenter un budget»