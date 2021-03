Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 9h15 par A.M. mis à jour le 3 mars 2021 à 9h28

Alors que le nom de Luis Campos a circulé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille, le dirigeant portugais n'aurait aucune intention de collaborer avec Pablo Longoria.

Depuis son départ du LOSC, Luis Campos est sur le marché. Bien évidemment, compte tenu du passif du dirigeant portugais, sa situation ne passe pas inaperçue. Son nom a circulé du côté de Tottenham où il pourrait collaborer avec José Mourinho, ou encore à Marseille. Luis Campos pourrait être impliqué à moyen terme dans un projet de rachat de l'OM, ou à court terme pour prendre la place de directeur sportif laissée libre par Pablo Longoria, devenu président du club phocéen. Une hypothèse balayée par l'Espagnol au micro de RMC : « Mon intention est de donner de la continuité à mes collaborateurs . » Cela confirme d'ailleurs ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité, à savoir que dans le contexte actuel, le projet de l'OM n'intéresse pas Luis Campos.

Campos ne voudrait pas travailler avec Longoria