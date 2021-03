Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée de Luis Campos ? La réponse de Pablo Longoria !

Publié le 2 mars 2021 à 20h15 par T.M.

Suite à la nomination de Pablo Longoria au poste de président de l’OM, la question de l’arrivée d’un directeur sportif se pose. Et alors que le nom de Luis Campos revient souvent, l’Espagnol a fait le point.

Un grand chamboulement a été opéré au sein de l’organigramme de l’OM. En effet, pour entamer un nouveau chapitre, Frank McCourt s’est séparé de son président, Jacques-Henri Eyraud, le remplaçant par Pablo Longoria. Ainsi, ce dernier a donc quitté ses fonctions de « Head of Football », recevant une énorme promotion. Mais désormais, une question se pose. Qui va s’occuper du sportif avec cette évolution de Pablo Longoria ? Ce problème pourrait être solutionner par l’arrivée d’un nouveau directeur sportif et les rumeurs évoquent notamment une possible arrivée de Luis Campos, ancien bras droit de Gérard Lopez au LOSC.

Campos aux côtés de Longoria ?