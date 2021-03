Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mikel Arteta répond à l'intérêt du Barça !

Publié le 3 mars 2021 à 15h00 par A.M.

Régulièrement cité parmi les pistes étudiées par Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman, Mikel Arteta a préféré balayer la rumeur d'une éventuelle arrivée sur le banc du Barça.

Dimanche, le FC Barcelone aura un nouveau président qui prendra la succession de Josep Maria Bartomeu. Le grand favori de cette élection se nomme Joan Laporta qui a déjà occupé cette fonction. Et ce dernier sait que plusieurs dossiers brûlants l'attendent à l'image de la prolongation de Lionel Messi ou encore de l'avenir de Ronald Koeman, conscient que son futur sur le banc du Barça est loin d'être garanti. Et selon les informations de la RAC1, Joan Laporta s'intéresserait notamment à Mikel Arteta, actuellement entraîneur d'Arsenal et formé à La Masia . L'ancien adjoint de Pep Guardiola a ainsi évoqué cette rumeur.

Arteta botte en touche