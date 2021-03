Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision imminente à venir pour le futur de cette pépite de Koeman !

Publié le 3 mars 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone élira bientôt son futur président, ce dernier devra rapidement trancher quant à l’avenir du jeune Oscar Mingueza.

Après plusieurs mois d’une intense campagne, l’élection présidentielle du FC Barcelone sur tiendra le dimanche 7 mars. Les Socios du club catalan devront trancher entre Joan Laporta, favori du scrutin, Victor Font et Toni Freixa afin de succéder à Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste en octobre denier. Et le moins que l’on puisse dire est que la tâche du nouveau président sera loin d’être aisée ! En effet, outre redresser un Barça dans le rouge économiquement et à bout de souffle sportivement, le nouveau board devra également trancher la question de l’avenir de Lionel Messi en essayant de la convaincre de parapher un nouveau bail pour qu’il ne s’en aille pas librement le 30 juin prochain. Et si le dossier est moins symbolique que celui de l’Argentin, la nouvelle direction devra aussi prendre une décision au sujet de l’avenir d’Oscar Mingueza.

Le Real Betis serait intéressé par Oscar Mingueza