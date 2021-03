Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, prolongation... Lionel Messi s'active déjà en coulisses pour son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

En dépit du fait que l’Argentin ne souhaiterait pas prendre de décision en cours de saison pour son avenir au FC Barcelone, Lionel Messi commencerait d’ores et déjà à s’activer dans l’optique d’un possible départ.

Arrivant au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi est plus que jamais dans le flou pour son avenir. Déjà sur le départ de son club de toujours au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, l’international argentin aura cette fois la possibilité de quitter librement le Barça afin de rejoindre l’écurie de son choix. Toute la question est donc de savoir si La Pulga finira par prolonger ou non son bail, et ce tandis que le PSG agirait en coulisses afin de l’attirer librement et ainsi reformer le duo que Lionel Messi formait avec Neymar du temps où le Brésilien était dans les rangs du FC Barcelone.

Aucune décision avant la fin de saison…

Cependant, au sein des Blaugrana , on ne désespérerait pas encore de parvenir à un accord avec Lionel Messi afin qu’il paraphe un nouveau bail. Cependant, l’élection présidentielle du FC Barcelone qui aura lieu dimanche 7 mars sera cruciale dans cette optique. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, une élection de Joan Laporta dans ce scrutin est une condition pour que Lionel Messi accepte de poursuivre sa carrière au Barça. Mais cette élection ne conduira pas automatiquement le natif de Rosario à prolonger son contrat à en croire les informations de la Cadena SER , loin de là ! En effet, il souhaitera avant toute chose s’assurer que le nouveau projet sportif que le président élu vantera ne sera pas un écran de fumée, mais qu’il sera bien réel. C’est donc sur cette base que Lionel Messi prendra cette décision, décision qui n’interviendra d’ailleurs pas avant la fin de saison en cours quoi qu’il arrive à en croire le média espagnol.

… mais Lionel Messi s’activerait déjà dans le sens d’un départ au PSG !