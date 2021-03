Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pini Zahavi sur l'avenir d'Alaba

Publié le 3 mars 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2021, David Alaba figure sur les tablettes du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone et de Chelsea. Interrogé sur ce dossier, Pini Zahavi a confirmé que la bataille était féroce pour son protégé. Par ailleurs, l'agent de David Alaba a expliqué que le défenseur du Bayern était le seul décisionnaire quant à son avenir.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne jouera pas une saison de plus à Munich. Assuré de changer de club à l'issue de la saison, l'international autrichien n'aurait pas encore choisi sa prochaine destination. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à en découdre sur se dossier et à se frotter au Real Madrid, au FC Barcelone et à Chelsea. Alors que David Alaba serait encore dans le flou quant à son avenir, Pini Zahavi a lâché ses vérités sur ce dossier.

«Tous les meilleurs clubs d'Europe sont sur les traces de David Alaba, mais...»