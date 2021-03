Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de Laporta sur l'avenir de Messi !

Publié le 3 mars 2021 à 10h00 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi compte prolonger avec le FC Barcelone si Joan Laporta remporte les élections présidentielles le 7 mars. Interrogé sur le sujet ce mardi soir, le candidat à la succession de Carles Tusquets a confirmé la tendance.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Toutefois, La Pulga veut se laisser du temps avant de commencer à sonder d'autres écuries. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone veut attendre de connaitre l'identité du prochain président catalan avant de trancher définitivement sur son avenir. Et d'après nos informations du 9 février, Lionel Messi a prévu de continuer l'aventure avec le Barça si Joan Laporta remporte les élections ce dimanche 7 mars. Lors d'un entretien accordé à El Larguero , le candidat à la présidence du FC Barcelone a confirmé la tendance, expliquant qu'il avait plus de chances de convaincre Lionel Messi de rester que ses adversaires.

«Avec moi, il y a plus de chances que Messi continue, mais...»