Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman sait à quo s'en tenir pour son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Conscient que son avenir sur le banc du FC Barcelone sera en grande partie décidé par le prochain président du club, Ronald Koeman envoie un message clair.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au FC Barcelone, Ronald Koeman sait que son avenir est totalement dans le flou. Et pour cause, d'une part les résultats cette saison sont loin d'être suffisants, mais surtout, l'arrivée du nouveau président pourrait relancer son futur. Par conséquent, après les élections qui se dérouleront le 7 mars, le Néerlandais sera fixé. En attendant, il a parfaitement conscience de la situation..

«Cela ne m'inquiète pas, bien au contraire»