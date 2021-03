Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme projet proposé à Zidane ?

Publié le 3 mars 2021 à 19h10 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane pourrait bien quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Zinedine Zidane connait très bien cette situation. Quasiment depuis ses débuts, le coach du Real Madrid et pointé du doigt et menacé d’un départ. Pourtant, il est toujours là. Cette fois, les tensions avec le président Florentino Pérez semblent devenu de plus en plus nombreuses et, sauf énorme coup de théâtre, les deux devraient se quitter à la fin de la saison. Plusieurs noms sont déjà annoncés pour prendre la succession de Zidane, comme ceux de Massimiliano Allegri et de Julian Nagelsmann.

La Juventus prête à foncer sur Zidane