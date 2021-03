Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Graët prend position pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 3 mars 2021 à 16h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait encore partagé entre une prolongation et un départ. Interrogé sur l'avenir de l'attaquant du PSG, Noël Le Graët, président de la FFF, s'est positionné clairement.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé pourrait jouer sa dernière ou son avant-dernière saison à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait être vendu l'été prochain s'il ne prolonge pas très vite pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail. Une information qui n'aurait pas échappée aux plus grosses écuries européennes, et en particulier au Real Madrid. Sur les traces de Kylian Mbappé depuis son éclosion à l'AS Monaco, le club emmené par Zinedine Zidane voudrait à tout prix profiter de sa situation contractuelle pour enfin se l'offrir. Présent à la Ligue de Paris ce mercredi matin, Noël Le Graët a donné son avis sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et le président de la FFF (Fédération Française de Football) n'a pas caché son désir de voir l'international français poursuivre son aventure au PSG.

«Bien entendu que j’aimerais qu’il reste au PSG»