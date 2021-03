Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait le forcing pour David Alaba !

Publié le 3 mars 2021 à 16h45 par H.G.

En dépit du fait que le PSG ne serait pas la destination préférentielle de David Alaba pour son avenir, le club de la capitale ne lâcherait toujours pas l’affaire dans le dossier, bien au contraire.

Après avoir annoncé officiellement son départ du Bayern Munich au terme de son contrat le 30 juin prochain, David Alaba a définitivement mis en alerte certaines des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, ces dernières seraient séduites par la perspective de pouvoir enregistrer son arrivée sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Dans cette optique, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore des clubs de Premier League ont été annoncés sur ses traces. Et le PSG est lui-aussi concerné comme le10sport.com vous l’a annoncé, le club de la capitale étant prêt à passer à l’action dans le dossier si l’occasion se présente pour lui.

Aucun contact direct entre le PSG et David Alaba pour l’instant