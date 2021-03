Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme occasion à saisir avec David Alaba !

Publié le 3 mars 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que le PSG est sur les traces de David Alaba, le club de la capitale aurait une réelle chance de pouvoir attirer l’international autrichien.

Il est désormais acté que David Alaba quittera le Bayern Munich en fin de saison. En effet, l’international autrichien a annoncé dernièrement à l’occasion d’une conférence de presse qu’il quittera la Bavière au terme de son contrat le 30 juin prochain puisqu’il souhaite relever un nouveau challenge. Et plusieurs écuries seraient disposées à l’accueillir, à commencer par le Real Madrid, le FC Barcelone que encore des clubs anglais, tandis que le PSG est prêt à sauter sur l’opportunité comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Le PSG serait le seul club en mesure d’offrir à David Alaba ce qu’il demande !