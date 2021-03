Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Zidane afficherait une préférence claire !

Publié le 3 mars 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés dans les viseurs du Real Madrid, la préférence de Zinedine Zidane irait en faveur de l’attaquant du PSG.

Après n’avoir recruté personne au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid s’apprête à se montrer bien plus actif au cours du mercato estival à venir. En effet, l’écurie madrilène nourrirait de grandes ambitions en terme de recrutement, en témoigne le fait que les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland soit fréquemment liés à celui de la Casa Blanca . Seulement voilà, à cause de la situation sanitaire et de l’impact que celle-ci a sur les finances des clubs, le Real Madrid risque de devoir trancher entre l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 et le prolifique buteur du Borussia Dortmund dans les prochains mois.

La priorité de Zinedine Zidane serait Kylian Mbappé, mais...