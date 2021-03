Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour l’avenir de Nasser Larguet !

Publié le 3 mars 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que l’intérim de Nasser Larguet touche actuellement à sa fin, le technicien de 62 ans ne devrait visiblement pas s’éterniser à l’OM.

Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas début février, l’OM avait décidé de faire confiance à Nasser Larguet. En charge du centre de formation, il a ainsi été propulsé sur le banc phocéen pour assurer l’intérim. Une mission qui touche actuellement à sa fin puisque Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille et prendre ses fonctions d’ici quelques jours. La question est désormais de savoir ce que fera Larguet par la suite. Alors qu’il va retrouver le centre de formation de l’OM, cela ne devrait pas durer longtemps. « Mes jours sont comptés », lâcherait-il notamment en interne en raison de ses relations tendues avec Pablo Longoria.

De l’OM à Caen !