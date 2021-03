Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Clash... L'annonce retentissante de Nasser Larguet !

Publié le 3 mars 2021 à 14h45 par A.D.

Nommé coach intérimaire de l'OM après la mise à pied d'André Villas-Boas, Nasser Larguet ne serait pas vraiment en bons termes avec Pablo Longoria. Alors que Jorge Sampaoli a été nommé officiellement entraineur, le directeur du centre de formation phocéen aurait annoncé à ses proches que ses jours étaient comptés.

Après avoir taclé sa direction, et en particulier Pablo Longoria, André Villas-Boas a été mis à pied par l'OM. Pour le remplacer provisoirement, Nasser Larguet a été place sur le banc marseillais en tant que coach intérimaire. Pour assurer officiellement la succession d'André Villas-Boas, l'OM a décidé de faire confiance à Jorge Sampaoli, comme le10sport.com vous l'avait annoncé en exclusivité. Alors que Jorge Sampaoli a été nommé entraineur de l'OM, Nasser Larguet poursuit l'intérim en attendant que l'Argentin finisse sa quarantaine liée aux restrictions sanitaires. Et une fois que l'ancien sélectionneur de l' Albiceleste pourra officier, Nasser Larguet pourrait quitter définitivement l'OM.

«Mes jours sont comptés»