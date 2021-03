Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de cette piste de Leonardo sur son avenir !

Publié le 8 mars 2021 à 21h15 par D.M.

Après la nouvelle défaite de Liverpool face à Fulham ce dimanche en premier League, Georginio Wijnaldum, pisté par le FC Barcelone et le PSG, s’est prononcé sur sa situation contractuelle.

Afin de faire des économies, le PSG aurait pour projet de recruter des joueurs libres durant le prochain mercato estival afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Plusieurs footballeurs, en fin de contrat, auraient été ciblés à l’instar de Lionel Messi, de Sergio Ramos, de David Alaba, mais aussi de Georginio Wijnaldum. Arrivé en 2016 à Liverpool, le milieu de terrain néerlandais n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club anglais et intéresserait fortement Leonardo selon les informations du Parisien . Wijnaldum (30 ans) serait également dans le viseur du FC Barcelone.

« Il n'y a rien à dire »