Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Thierry Henry lance un gros appel du pied à Joan Laporta !

Publié le 8 mars 2021 à 21h00 par B.C.

Alors qu’il vient de quitter l’Impact de Montréal, Thierry Henry reconnaît qu’il rêve de retourner un jour à Arsenal et au FC Barcelone.

Ce dimanche, Joan Laporta a remporté haut la main les élections présidentielles du FC Barcelone. À la tête du club culé entre 2003 et 2010, l’homme de 58 ans aura la lourde tâche de relancer des Blaugrana en difficulté depuis plusieurs saisons, et l’une des premières décisions du nouveau président pourrait être un changement d’entraîneur. En effet, l’avenir de Ronald Koeman est désormais incertain avec ce changement de taille au FC Barcelone. L’ombre de Xavi plane au dessus de l’entraîneur néerlandais, mais d’autres personnes rêvent de ce poste prestigieux, dont un certain Thierry Henry.

« Est-ce que j'adorerais aller à Barcelone ? Oui »