Mercato - Barcelone : Xavi sur le point de succéder à Koeman ? La réponse de Laporta

Publié le 8 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Elu président du FC Barcelone ce dimanche, Joan Laporta aurait comme priorité de recruter Xavi au poste d’entraîneur. Ce lundi, le dirigeant s’est prononcé sur une possible arrivée de l’ancien joueur.

Le FC Barcelone tient enfin son nouveau président. Dirigeant du club catalan entre 2003 et 2010, Joan Laporta a remporté les élections présidentielles ce dimanche en devançant Victor Font et Toni Freixa. Un résultat qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir de Ronald Koeman. Arrivé cet été en Catalogne, le technicien néerlandais était, avant tout, un choix de Josep Maria Bartomeu, qui a depuis quitté le navire. Elu, Laporta pourrait procéder à quelques changements et notamment nommer Xavi au poste d'entraîneur selon les dernières informations du journaliste Nicolo Schira.

« Lorsque le moment sera opportun, nous prendrons la parole »