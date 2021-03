Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pense déjà à deux premiers gros coups !

Publié le 8 mars 2021 à 9h30 par A.C.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est déjà mis au travail.

C’est en quelque sorte un retour au passé. Président de 2003 à 2010, Joan Laporta se retrouve de nouveau à la tête du FC Barcelone. Il succède donc à Josep Maria Bartomeu, qui avait démissionné il y a plusieurs mois déjà et qui était détesté par les supporters. L’effet Laporta pourrait avoir un impact fort sur plusieurs sujets. Premier et non des moindres, la prolongation de Lionel Messi. Il a en effet toujours clamé haut et fort vouloir convaincre La Pulga de rester, éloignant ainsi les sirènes du PSG et de Manchester City.

Cruyff et Alemany, les premières recrues de la nouvelle ère Laporta