Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta prend déjà rendez-vous avec le clan Messi pour son avenir !

Publié le 7 mars 2021 à 11h15 par T.M.

Ce dimanche, les socios du FC Barcelone se présentent aux urnes pour élire le nouveau président. Candidat, Joan Laporta a d’ailleurs profité de cette journée pour faire passer un nouveau message à Lionel Messi et son entourage.

C’est le jour J pour le FC Barcelone. En effet, ce dimanche, le club catalan connaitra son président et ils ne sont désormais plus que 3 trois en lice : Victor Font, Toni Freixa et Joan Laporta. Ce dernier, ancien président du Barça, est d’ailleurs le grand favori pour prendre les commandes du club catalan. D’ici quelques heures, Laporta pourrait donc de nouveau être à la tête du Barça, avec notamment comme première mission de convaincre Lionel Messi de rester, alors que le PSG et Manchester City seraient à l'affût pour le récupérer. Et comme l’a fait savoir le principal intéressé, à peine élu, il pourrait déjà se mettre au travail pour la prolonger de La Pulga.

« Je peux parler cette nuit »