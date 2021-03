Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Messi repartirait de plus belle !

Publié le 7 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Bien que Joan Laporta puisse le convaincre de rester au FC Barcelone, Lionel Messi verrait toujours d’un bon oeil un départ au PSG ou ailleurs. C’est du moins ce qui se dit de l’autre côté de la Manche.

Le PSG se trouve face à une opportunité en or de recruter Lionel Messi. En effet, en juin prochain, le sextuple Ballon d’or se retrouvera libre de tout contrat si sa situation restait inchangée. Son engagement contractuel envers le FC Barcelone expirera le 30 juin prochain. Le PSG, que ce soit publiquement ou en coulisse, discute de Lionel Messi et avec l’Argentin dans le cadre d’une hypothétique arrivée au Paris Saint-Germain. Manchester City serait également dans le coup, à l’instar de l’été passé. Ce dimanche, les élections présidentielles du FC Barcelone ont lieu et donneront un premier élément de réponse quant à l’avenir de Messi. Le10sport.com vous révélait le 9 février dernier qu’en cas d’élection de Joan Laporta, Lionel Messi se rapprocherait fortement d’une prolongation de contrat.

Messi voudrait toujours partir !