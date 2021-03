Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance la machine pour David De Gea !

Publié le 7 mars 2021 à 8h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo scruterait le marché depuis un moment dans l’optique de trouver un gardien capable de concurrencer puis de succéder à Keylor Navas. Et le profil de David De Gea serait bel et bien surveillé par les hauts dirigeants parisiens.

Portier de Manchester United depuis 2011, David De Gea pourrait boucler la boucle à la fin de la saison du côté d’Old Trafford. Après dix ans passés chez les Red Devils, l’international espagnol serait susceptible de voir le PSG ou un autre club intéressé par son profil taper à la porte. La cause ? Comme Eurosport UK et The Sun l’ont tous deux souligné ces derniers temps, Manchester United ne prévoirait pas de conserver à la fois Dean Henderson et De Gea pour la saison prochaine. Et entre les deux portiers, les dirigeants de Manchester auraient déjà fait le choix de se séparer du plus âgé, à savoir l’ancien gardien de l’Atletico de Madrid. Une occasion en or pour le PSG, toujours en quête d’un nouveau gardien pour concurrencer puis succéder à Keylor Navas.

Pochettino recherche un gardien, le PSG surveille De Gea