Mercato - PSG : Une grosse bataille à 25M€ attend Leonardo !

Publié le 7 mars 2021 à 7h15 par A.D.

Leonardo aurait relancé le dossier Lorenzo Pellegrini en vue du prochain mercato estival. Alors que le milieu de terrain de l'AS Rome disposerait d'une clause libératoire avoisinant 25M€, la Juventus et l'Inter seraient prêts à la lever. Toutefois, l'intérêt de ces deux cadors de Serie A serait moins fort que celui du PSG.

Le 10 juin 2020, le10sport.com vous révélait que Leonardo avait fait de Lorenzo Pellegrini une alternative à Sergej Milinkovic-Savic pour le dernier mercato estival. Alors qu'il a finalement recruté Danilo Pereira et Rafinha, le directeur sportif du PSG pourrait retenter sa chance pour le milieu de terrain de la Roma l'été prochain. En effet, d'après les indiscrétions de Calciomercato.com , Leonardo s'intéresserait toujours à Lorenzo Pellegrini et pourrait essayer de le recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le PSG devrait être soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

La Juve et l'Inter dans la danse pour Pellegrini, mais...