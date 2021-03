Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande braderie prévue pour cet été à cause… de Messi ?

Publié le 7 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Le club étant en grande difficulté économique, la future direction du FC Barcelone pourrait ne pas avoir d’autre choix que de vendre en masse cet été.

Ce dimanche, le nouveau président du FC Barcelone sera élu par les socios. Ce jour va donc sonner le glas d’une longue campagne électorale retardée par l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19, les élections ayant été initialement prévues pour le 24 janvier. Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu à la fin du mois d’octobre, les différents candidats à la présidence ont multiplié les passages dans les médias, à l’image de Victor Font pour promouvoir son projet Si Al Futur. Depuis que l’ancien président du Barça Joan Laporta a fait connaître sa participation à la présidence, il est pressenti comme étant le favori. Mais quel que soit le vainqueur, il aura du pain sur la planche pour redresser un FC Barcelone en grande difficulté sportive et surtout financière.

Une flopée de ventes pour reconstruire autour de La Masia ?