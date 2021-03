Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi, Laporta... Cette sortie fracassante sur l'avenir de Messi !

Publié le 6 mars 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Lionel Messi sera le premier dossier brûlant du futur président du Barça, Victor Font est persuadé qu'il aura plus de chance de convaincre La Pulga grâce à Xavi.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de tous les débats à Barcelone. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain et le PSG et Manchester City sont à l'affût pour récupérer la star argentine. Par conséquent, le futur président du Barça devra rapidement régler cette situation. Victor Font, candidat à la présidence du club, dont les élections se déroulent ce dimanche, estime d'ailleurs qu'il est le mieux placé pour convaincre Lionel Messi, grâce à Xavi qui serait directeur sportif du club s'il est élu.

«Qui sera le plus crédible : un ancien président "collègue" ou un footballeur comme Xavi ?»