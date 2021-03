Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Pep Guardiola avait déjà programmé son retour ?

Publié le 6 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant prolongé son contrat à Manchester City en octobre dernier, Pep Guardiola n’aurait pas pour autant fermé la porte à un retour au FC Barcelone et l’aurait fait savoir en coulisse.

Joueur du FC Barcelone, Pep Guardiola a bâti une reconnaissance indiscutable dans le monde des entraîneurs lorsqu’il a pris les rênes de l’effectif à l’été 2008 et qu’il a su mettre en place l’une des équipes les plus conquérantes de ce XXIème siècle. Et alors que les rumeurs se succédaient cet automne, Pep Guardiola niait en bloc concernant un retour au FC Barcelone expliquant notamment à BT Sport que c’était terminé entre le Barça et lui en tant qu’entraîneur. Cependant, en coulisse, le coach de Manchester City qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023, a bel et bien ouvert la porte à un retour dans son club de coeur.

Guardiola veut revenir dans les prochaines années !