Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur un retour de Pep Guardiola !

Publié le 5 mars 2021 à 7h00 par Th.B.

Contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin 2023, Pep Guardiola a assuré en octobre dernier qu’un retour en tant qu’entraîneur du FC Barcelone n’était pas dans ses plans. Cependant, il n’a pas fermé la porte à une nouvelle collaboration avec le Barça.

« Si je suis dans la discussion pour Barcelone ? Je l’ai déjà dit plusieurs fois, ma période en tant qu’entraîneur à Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie il y a des choses qu’il ne faut faire qu’une fois. Je suis ici, je suis extrêmement heureux ici. Et j’ai toujours cette volonté de réussir et c’est la chose la plus importante. » . Au micro de BT Sport , Pep Guardiola mettait les choses au clair le 31 octobre dernier concernant un éventuel retour au FC Barcelone alors que son contrat expirait à cette époque en juin prochain. Depuis, Guardiola a justifié son attachement et son engagement à Manchester City en prolongeant jusqu’en 2023. De quoi totalement fermer la porte à la possibilité de voir Pep Guardiola effectuer son grand retour au FC Barcelone ? Absolument pas selon Rafael Yuste, qui a divulgué une grosse révélation que le coach des Skyblues lui a un jour dit en confidence.

« Rafa, j'espère qu'un jour nous reviendrons ensemble »