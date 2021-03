Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme plan du Barça pour conserver Lionel Messi !

Publié le 5 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Pour le prochain président du FC Barcelone, conserver Lionel Messi sera une priorité. Et pour y arriver, Joan Laporta aurait une idée en tête.

Le 7 mars prochain, le FC Barcelone connaitra son nouveau président. Dans quelques jours, le club catalan pourra donc enfin débuter un nouveau chapitre et l’une des questions sera de savoir si cela sera avec ou sans Lionel Messi. En effet, l’Argentin est en fin de contrat et il attend notamment de voir qui sera le nouvel homme fort du Barça pour décider. Celui-ci pourrait d’ailleurs être Joan Laporta, grand favori pour être président. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, si Laporta est élu, Lionel Messi envisagera bel et bien de prolonger.

L’argument Agüero