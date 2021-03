Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un candidat se positionne pour remplacer Zidane !

Publié le 5 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane, si le Real Madrid venait à avoir besoin d’un nouvel entraîneur, Florentino Pérez pourrait notamment se tourner vers Julian Nagelsmann.

Sous pression au Real Madrid, Zinedine Zidane a toujours réussi à s’en sortir quand il était dos au mur. Néanmoins, l’avenir de l’entraîneur français reste très incertain chez les Merengue, avec qui il est lié jusqu’en 2022. D’ailleurs, la succession de Zidane fait souvent parler en Espagne. Alors que Florentino Pérez ne peut désormais plus compter sur Mauricio Pochettino, parti au PSG, Raul et Massimiliano Allegri seraient des options pour venir s’asseoir sur le banc du Real Madrid. Et il ne faudrait également pas oublier Julian Nagelsmann, actuel entraîneur du RB Leipzig.

« Peut-être qu’ils auront une réponse différente »