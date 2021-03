Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès prévient clairement Jorge Sampaoli !

Publié le 4 mars 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que l'OM s'est incliné sur la pelouse du LOSC (0-2), Pierre Ménès estime que Jorge Sampaoli a dû souci à se faire.

Présent sur le banc de l'OM à Lille, Nasser Larguet dirigeait probablement son dernier match de L1 à la tête du club phocéen. La fin d'un intérim qui aura finalement duré plus d'un mois et qui s'achèvera définitivement dimanche avec le 16e de finale de Coupe de France face au Canet-en-Roussillon. Jorge Sampaoli prendra la suite, et Pierre Ménès estime qu'après la défaite contre le LOSC (0-2), le technicien argentin aura du pain sur la planche.

«L'OM n’a pas dû rassurer son futur coach…»