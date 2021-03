Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se prépare à un scénario à la Rabiot pour Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, le Real Madrid envisagerait l’hypothèse d’une arrivée libre de l’attaquant français en ses rangs.

Arrivé au PSG en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, il est désormais à moins d’un an et demi de la fin de son contrat, et un départ cet été ne serait pas à écarter s’il n’a pas prolongé d’ici-là, Paris ne pouvant pas s’exposer au risque de le voir partir libre un an plus tard. Dans cette optique, le PSG s’évertue à tenter de le convaincre de parapher un nouveau bail. Mais pour l’heure, Kylian Mbappé demande toujours un temps de réflexion avant de prendre une décision, comme il l’a signifié à plusieurs reprises. Et pendant ce temps, le Real Madrid rêve toujours en coulisses d’une arrivée de l’attaquant français et se prendrait même à rêver d’une arrivée libre du Champion du monde 2018 dans son effectif dans un peu plus d’un an.

En cas d’arrivée libre, le Real Madrid serait certain de pouvoir prendre en charge son salaire