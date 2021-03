Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid perd espoir pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole ne serait pas en mesure de le recruter en l’état actuel.

À moins d’un an et demi de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé est à un tournant de sa jeune carrière. En effet, l’international français doit trancher entre rester et prolonger son contrat dans la capitale française, ou bien s’en aller dès l’été prochain, Paris ne pouvant pas se permettre de le conserver la saison prochaine s’il n’a pas prolongé pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement. Pour l’heure, Kylian Mbappé demande du temps afin de prendre sa décision, tandis que le Real Madrid lui ferait la cour afin qu’il vienne rejoindre ses rangs depuis maintenant de nombreux mois.

Une indemnité de transfert à 200 M€, un salaire de 30 M€/an net… C’est trop pour le Real Madrid !