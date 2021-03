Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pense avoir la clé du dossier Messi !

Publié le 4 mars 2021 à 9h30 par Th.B.

Alors que les candidats à la présidence du FC Barcelone font l’éloge de leurs programmes respectifs tout en faisant part de leurs projets pour Lionel Messi, Victor Font a expliqué disposer d’un atout dans ce dossier en la personne de Xavi Hernandez.

Le FC Barcelone va enfin avoir un nouveau président à sa tête. Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier, Carles Tusquets assure l’intérim. Dimanche, les socios voteront pour celui qui représentera le FC Barcelone dans les prochaines années. Et les trois candidats, à savoir Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font donnent un dernier coup de collier cette semaine. À l’image de l’interview de Font pour Movistar ces dernières heures au cours de laquelle il a loué son projet dans lequel Xavi Hernandez ferait partie intégrante. L’ancienne gloire du FC Barcelone, à la tête de l’effectif d’Al-Sadd jusqu’en juin prochain, serait un atout de taille pour la prolongation de contrat de Lionel Messi d’après Victor Font qui répond directement à Joan Laporta, auteur de cette déclaration cette semaine. « Je pense qu'avec moi, il y a plus de chances qu'il continue, mais cela ne signifie pas qu'il va forcément rester. (…) Les autres candidats n'ont pas la même relation avec lui ».

« Xavi a une crédibilité auprès de Messi que n’a pas Laporta »