Mercato - PSG : Croyez-vous à une arrivée de Lionel Messi au PSG ?

Publié le 4 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Au fil des jours, les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG sont de plus en plus nombreuses. Faut-il alors croire à une arrivée de l’Argentin ?

Actuellement concentré sur la saison du FC Barcelone, Lionel Messi ne devrait pas prendre de décision concernant son avenir avant la fin de la saison. L’Argentin va ainsi se donner le temps de réfléchir et surtout voir le projet du nouveau président qui sera élu le 7 mars prochain. Toutefois, tant que Messi n’aura pas définitivement tranché, les rumeurs vont forcément se multiplier et c’est actuellement déjà le cas. En effet, l’avenir de La Pulga est au centre de nombreux bruits de couloirs, certains l’envoyant même au PSG, dont l’intérêt n’est désormais plus à prouver tant les appels du pied ont été nombreux.

Messi se rapproche de Paris ?