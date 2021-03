Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce candidat à la présidence du Barça affiche une certitude pour l'avenir de Messi !

Publié le 4 mars 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et qu’il est ainsi annoncé dans le viseur du PSG, Victor Font se dit convaincu qu’il sera en mesure de le convaincre de rester au FC Barcelone.

Dans quelques mois, Lionel Messi sera libre de quitter le FC Barcelone dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain. Et tandis que le PSG agirait en coulisses afin de l’attirer librement dans son effectif à ce moment-là, le club catalan n’a pas encore perdu l’espoir de convaincre celui qu’on surnomme La Pulga de parapher un nouveau bail dans son écurie de toujours. Cependant, les chances que cela se produise seront bien plus grandes si Joan Laporta est élu président du FC Barcelone le 7 mars à l’occasion de l’élection présidentielle du Barça comme le10sport.com vous l’a annoncé.

« Messi décidera en fonction de la crédibilité du projet et non pas en raison de son amitié avec quelqu’un »