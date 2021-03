Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Kane et Haaland, Pochettino aurait tranché pour la succession de Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 0h15 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland serait sur les tablettes du PSG, Mauricio Pochettino privilégierait la piste Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir, et Leonardo semble s’impatienter. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », a récemment lancé le directeur sportif parisien au micro de France Bleu . Si le champion du monde tricolore venait à refuser de prolonger, le PSG serait en effet dans l’obligation de placer son joueur sur le marché des transferts pour éviter de le voir partir libre à l’issue de son bail. De plus, Leonardo devra rapidement rebondir pour trouver son remplaçant. Alors que le nom de Lionel Messi revient avec insistance, d’autres attaquants seraient sur les tablettes du PSG, à l’instar d’Erling Haaland et Harry Kane.

Pochettino préférerait Kane à Haaland !