Mercato - Real Madrid : Une tendance claire se dessine dans le dossier Erling Haaland !

Publié le 4 mars 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Tandis que le dossier Kylian Mbappé serait très délicat à boucler pour le Real Madrid, le club de la capitale pourrait décider de se rabattre sur Erling Haaland au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, rien n’indique que la tâche des Madrilène avec le Norvégien sera moins ardue qu’avec le joueur du PSG.

Cela fait plusieurs années qu’il est annoncé que le Real Madrid rêve d’enregistrer l’arrivée de Kylian Mbappé. Le club de la capitale espagnole souhaiterait faire de l’attaquant du PSG la tête de gondole de son projet en tant que digne successeur de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus en 2018. Seulement voilà, en dépit du fait que l’international français soit à un peu plus d’un an de la fin de son contrat à Paris, les Merengue ne seraient pas en mesure de boucler son arrivée au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. C’est du moins ce qu’a affirmé El Confidencial ce jeudi, même s’il y aurait toujours une solution d’ultime recours en débloquant des crédits si jamais Kylian Mbappé ne prolonge pas au PSG et qu’il exige de partir cet été. Mais tout indique que le Real Madrid risque de devoir patienter encore un peu avant de voir le Champion du monde 2018 rejoindre ses rangs comme il y serait prédestiné d’après bon nombre d’observateurs de la Casa Blanca .

Erling Haaland, le plan B en cas de non venue de Kylian Mbappé

Face à son effectif à bout de souffle qui n’a pas été retouché l’été dernier à cause de l’impact financier de la pandémie de Covid-19, Florentino Pérez devra malgré tout effectuer des mouvements sur le marché des transferts l’été prochain. Et pour redynamiser le secteur offensif de l’équipe entrainée par Zinedine Zidane, le profil d’Erling Haaland est tout indiqué ! Le Norvégien est annoncé avec insistance comme figurant sur les tablettes du Real Madrid, et cette tendance est confirmée par El Confidencial ce jeudi. Cependant, le média espagnol précise que priorité est donnée au dossier au Kylian Mbappé. Ainsi, la piste menant au prolifique buteur du Borussia Dortmund n’aurait pas encore été activée dans les bureaux de la Casa Blanca pour l’instant. Mais face à la difficulté pour le Real Madrid d’enrôler l’attaquant du PSG âgé de 22 ans, il n’est donc pas à exclure que cette tendance évolue dans les prochaines semaines.

Le dossier ne sera pas facile pour le Real Madrid

Cependant, si le dossier Erling Haaland pourrait être plus accessible pour le Real Madrid, il ne sera pas aisé pour autant. La tendance à son sujet est simple et se résume en deux points. Premièrement, cette fenêtre estivale des transferts sera la dernière au cours de laquelle la clause libératoire de 75 M€ présente dans son contrat ne sera pas active. Cela veut dire que le Borussia Dortmund pourrait être ouvert à le vendre afin de toucher le gros lot par le bais de son transfert. Et, deuxièmement, cela n’aurait en rien freiné les prétendants à la signature du natif de Leeds représenté par Mino Raiola. En effet, bon nombre d’écuries ont été annoncées sur ses traces, du FC Barcelone à Manchester City en passant par le Bayern Munich et donc le Real Madrid. Ainsi, face à cette situation, il n’est pas à écarter qu’un jeu d’enchères se produise l’été prochain entre différentes écuries afin d’arracher la signature d’Erling Haaland, et tout indique que ce petit jeu promet d’atteindre un montant conséquent.

Recruter Erling Haaland impliquerait un investissement global de 270 M€ sur six ans !