Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid a une préférence claire !

Publié le 4 mars 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, le club de la capitale aurait une nette préférence en faveur de l’attaquant du PSG.

Après n’avoir recruté personne au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid entend cette fois profiter du prochain mercato estival afin de renforcer son effectif qui semble en bout de souffle. Et pour redonner un coup de fraicheur à son secteur offensif, le club de la capitale espagnole ciblerait Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux attaquants qui évoluent respectivement au PSG et au Borussia Dortmund étant annoncés avec insistance sur les tablettes des Merengue . Seulement voilà, entre les deux hommes, une priorité aurait clairement été identifiée…

La piste Erling Haaland ne serait pas encore activée !